Klinsmann : "Messi mérite de remporter la Coupe du monde"

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2017 à 22:22 | | 0 commentaire(s)|

Jürgen Klinsmann estime que l'héritage et la trace laissée par Lionel Messi est incomplète sans une victoire en Coupe du monde.

Si Lionel Messi a déjà tout gagné en club avec le FC Barcelone, le son de cloche n'est pas le même avec l'Argentine. Le quintuple Ballon d'Or a été battu en finale de Coupe du monde 2014 et a échoué à plusieurs reprises en Copa America en ayant notamment perdu les deux dernières finales. Pour Jürgen Klinsmann pour laisser une trace indélébile, Lionel Messi doit gagner la Coupe du monde dans sa carrière.

"Il y a une chance qu'il obtienne la Coupe du monde en Russie l'année prochaine. Un joueur comme Lionel Messi doit sceller son héritage en remportant la Coupe du Monde. Je veux qu'il le gagne parce qu'il le mérite", a expliqué Jürgen Klinsmann dans une interview exclusive accordée à Goal. Âgé de 29 ans, Lionel Messi pourrait également avoir l'occasion de jouer une dernière fois la Coupe du monde en 2022, mais il ne sera probablement plus à son meilleur niveau.



