Koalack : La veuve d’un imam s’immole dans les toilettes de la mosquée La ville de Kaolack a été rattrapée par une triste nouvelle. Il s’agit de la femme d’un imam, qui s’est donnée la mort par le feu, plongeant la ville dans la tristesse et la désolation.

Epouse d’imam, Oulèye Bâ s’était discrètement retirée dans les toilettes de la mosquée pour attenter à sa vie hier, vers 3h du matin.



Au moment de passer à son acte ultime, Oulèye Bâ s’était munie d’un petit matelas mousse, dont elle a couvert son corps avant d’y mettre le feu. Ce n’est qu’au petit matin, que son corps sans vie a été découvert par son fils, qui a aussitôt alerté la famille.



Native de Yembeul (Dakar) et âgée de 45 ans, la victime suscite de grosses interrogations de la part des populations, notamment le moment choisi pour poser cet acte dans un lieu de culte, quelques mois seulement après la disparition de son époux, l’imam, Mountaga Diallo.



Les sapeurs-pompiers de Kaolack ont déposé le corps à la morgue de l’hôpital El Hadj Ibrahima Niass. Une enquête est ouverte à cet effet, pour y voir plus clair.







