Kolda : 191 nouveaux nés et 12 femmes enceintes perdent la vie en l’espace de 3 mois La santé de la reproduction est véritablement un problème dans la région de Kolda.

Entre juillet et septembre 2017, 191 nouveaux nés et 12 femmes enceintes ont perdu la vie dans les structures de la région. Pour cause, dans la région, la moitié des accouchements se font à domicile.

Entre autres, beaucoup de ces structures ne répondent pas aux normes. « La maternité de Garafara, un quartier de la commune de Kolda, ne répond pas aux normes ; il n’y a même de salle de consultation encore moins de suite de couche. Il y a un seul lit. Et s’il y a deux accouchements, on ne peut pas les gérer. Il n’y a pas de médicaments aussi », a décrit, sur Rfm, avec désolation, la responsable de cette structure qui manque de tout. A l’en croire, il n’y a même pas de chaine de froid au niveau de la structure où les produits essentiels peuvent être gardés.

Dans ^plusieurs localités, il n’y a aucune structure sanitaire.



Il faut noter que durant ce même trimestre, 108 femmes ont subi une césarienne, selon les autorités médicales. Le taux des accouchements à domicile sont à 57%. Au même moment, le taux de la planification est en deça de la moyenne nationale.



