Kolda : Bibi Baldé tombe, Fabouly confirme son titre de «Dindin-Mansa » du Fouladou

Son surnom de «Dindin Mansa» (le prince, en mandingue) lui colle bien. Fabouly Gaye, le patron des libéraux à Kolda vient de montrer sa suprématie à Kolda. La coalition Wattu Senegaal dont il est la tête de liste, a remporté la plupart des centres et bureaux-témoins de la commune et dans le département.



Il a même battu à plate couture, le maire et ministre Abdoulaye Bibi Baldé dans son bureau de vote. Au bureau 5 précisément, la coalition gagnante Wàttu Senegaal remporte 75 voix contre 68 pour Bby.