Kolda: Découverte macabre du corps sans vie d’un enfant de 5 ans

C’est l'émoi à Kolda où un enfant âgé de cinq (5) ans a été retrouvé mort ce vendredi. Il a été emporté par les eaux de pluie.



Leur père travaillant comme veilleur de nuit et leur mère également absente, il était seul dans une chambre avec ses deux (2) sœurs qui, prises de panique après les fortes pluies, sont sorties de la chambre. C'est ainsi qu'elles se sont rendues compte que le plus jeune avait disparu.



Les recherches ont duré plusieurs heures pour le retrouver. C'est finalement tôt ce matin qu'il a été découvert mais sans vie. Avec l'aide des sapeurs-pompiers et de la police, le corps a été acheminé à l'hôpital régional, a rapporté le correspondant de Radio Sénégal.



Kolda Commune a enregistré la nuit dernière 69,5 mm de pluie. Nos confrères de pressafrik révèlent que quelques dégâts matériels notamment des constructions en banco et des cases se sont affaissées.