Kolda: Deux femmes d'une même famille meurent dans un accident de la circulation

La grande faucheuse a de nouveau sévi, avant-hier, sur la route de Kolda-Pata, aux environs de 14 heures 10 minutes, précisément à hauteur du croisement Ndorna. A l'origine de cet accident mortel, un véhicule particulier qui roulait à tombeau ouvert sur cet axe très fréquenté. Le pied sur l'accélérateur, le conducteur dudit véhicule a fini sa folle course dans le décor, après avoir dérapé, fait plusieurs tonneaux et s’être immobilisé sur le flanc.



Trois femmes et trois jeunes dont le chauffeur avaient pris place dans ce véhicule. Sur le coup, deux femmes d'une même famille, âgées respectivement de 55 et 60 ans, natives de Kolda et domiciliées à Dakar, ont rendu l’âme. Les quatre blessés ont été acheminés d'urgence à l’hôpital régional de Kolda par les sapeurs-pompiers, en compagnie des éléments de la brigade de gendarmerie de Kolda. Tandis que les corps sans vie ont été convoyés à la morgue du centre hospitalier de Kolda.



"Sur l'ordre de mission, le chauffeur Adama Diop devait utiliser le véhicule immatriculé AD 21549 pour conduire le coordonnateur de la CFEE, Saidou Diallo, pour l'installation de bois d'écoles. Mais finalement, le chauffeur a pris le véhicule immatriculé AD 18722 et a transporté les trois dames et les trois jeunes garçons dont le chauffeur", explique un témoin oculaire qui préfère garder l'anonymat. Interrogé sur la raison de ce changement de véhicules, l'interlocuteur donne sa langue au chat. Il conclut: "La scène s'est passée tellement vite. Le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule".



Ce drame fait suite à un autre violent accident de la circulation survenu le 22 avril dernier à hauteur du site de l'Université à l'entrée de Kolda, sur l'axe Kolda-Tambacounda. Il avait fait un mort. Un nouvel accident qui pose la lancinante question de l'indiscipline et des excès sur la route.



Enquête