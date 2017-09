Kolda : Deux garçons meurent noyés

Tristesse et consternation au village d’Illyaou Mamadou, localité située dans la commune de Bagadadji où deux jeunes garçons, Ousmane Niamadio et Mounirou Kandé, âgés respectivement de 11 ans et 14 ans, sont morts par noyade.



Les deux corps sans vie ont été retrouvés niveau de la vallée où les victimes et leurs camarades s’étaient rendus pour une partie de baignade. Le drame s’est produit ce samedi 9 septembre vers les environs de 16h.



L’un des corps sans vie a été repêché par les populations et l’autre par les sapeurs-pompiers de Kolda. Ainsi, après constat de la gendarmerie, les deux corps sans vie ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional de Kolda par les pompiers. Ils ont été remis à leurs parents pour les besoins de leur inhumation.



Igfm