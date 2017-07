Kolda: Un Cem enregistre Zéro admis au Bfem

Après l'élémentaire, le phénomène de l'échec scolaire, lors des examens de fin d'année, a atteint le Cem de Diankancounda dans le département de Kolda. Zéro admis d'office, même pas d'admissibles ! C'est le résultat obtenu par le collège de Diankancounda Oguel, village situé dans l'arrondissement de Mampatim, commune éponyme. Les 28 élèves de cet établissement qui ont composé au niveau du jury secondaire logé au lycée de Mampatim, sont passés à côté des sujets de l'examen. Suffisant pour que l'établissement fasse son entrée dans la cour des établissements à hécatombe.



Cette contre-performance défraie la chronique en ce moment dans le Fouladou, où on juge que le phénomène est assez rare pour ne pas être inédit, selon l'avis de bon nombre d'acteurs de l'éducation à Kolda.



Dans cet autre jury de Mampatim, sur un effectif de 105 inscrits, a informé le président du jury, il y a eu pourtant 9 admis d'office contre 14 admissibles. Ce qui lui fait dire que son centre pourrait atteindre une performance de 30% en cas de réussite de tous les candidats admissibles.



Au niveau du centre principal de Dabo, 15 élèves ont obtenu le Bfem à l'issue des épreuves du premier groupe et 61 vont au second tour sur 228 candidats ayant composé. Le nombre de candidats ajournés s'élève à 228. La tendance est presqu'identique à Coumbacara qui a obtenu 2 admis sur 29 candidats ayant pris part à cet examen, tandis que 17 élèves vont tenter leur chance à nouveau, au second tour. Le village de Thiara, avec un effectif de 53 potaches, obtient 4 admis d'office contre 8 admissibles.



Les premiers enseignements tirés par les présidents de jury font état de "résultats catastrophiques cette année". Au niveau de la capitale du Fouladou, les premiers résultats rendus publics semblent confirmer cette tendance baissière.



Tribune