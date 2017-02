Kolda- Vol en réunion: Une bande de voleurs de chevaux et d’ânes arrêtée Demba Gadjigo, Aliou Dioum, Mamoudou Dioum et Boubacar Diallo viennent d’être arrêtés et envoyés en prison. Ils sont poursuivis pour avoir volé des chevaux et des ânes appartenant à quatre personnes.

Depuis 2016, une bande de quatre voleurs bien organisés écumait la commune de Médina Gounass. Leur modus operandi consistait à rassembler des ânes et des chevaux errants et à les conduire dans une cachette en pleine forêt. Ils attendaient alors le moment propice pour aller les écouler au marché hebdomadaire de Missira.



Constatant les disparitions, les propriétaires, en collaboration avec les membres de la commission de lutte contre le vol de bétail, ont mené des enquêtes. Les recherches entreprises ont permis aux populations de découvrir le repaire des voleurs. Elles ont dénoncé Demba Gadjigo et son acolyte Boubacar Diallo. A en croire les enquêteurs, les quatre bêtes volées leur avaient rapporté la somme de 110 000 F CFA. Une somme qu’ils se sont partagés.



En ce qui concerne les autres membres du gang, les sieurs Aliou Dioum et Mamoudou Dioum, deux proches parents, ils ont attendu la nuit pour commettre leur forfait. Ayant rencontré trois ânes dans les ruelles de Médina Gounass, ils les ont entraînés dans la brousse, avant de les conduire dans le village de Koare où ils les ont vendus à 160 000 francs CFA.



Interrogés, les quatre voleurs de chevaux et d’ânes ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été conduits à la Brigade de gendarmerie de Médina Gounass par les membres de la commission de lutte contre le vol de bétail. Ensuite, ils ont été transférés au Parquet de Kolda, hier. Présentement, ils sont à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Kolda où ils attendent d’être fixés sur leur sort. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et de vol en réunion.



Enquête



