Korité 2017 : L’imam Galadio Kâ livre la recette pour des législatives apaisées

Aprés avoir dirigé, sur le parking du stade Léopold Senghor, la prière de la Korité des Ibadou (voir photos), qui ont célébré la fête ce dimanche, l’imam Galadio Kâ a lancé un message aux autorités étatiques et aux candidats pour les législatives du 30 juillet prochain.

Aux premières, il demande d’aider davantage «les daaras qui, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ont réussi à produire des champions du monde de récital du Coran». «Ces écoles coraniques méritent le soutien de l’État et de toutes les bonnes volontés, elles sont notre fierté», a-t-il plaidé après la prière.

Aux seconds, imam Galadio Kâ leurs devoirs en vue des élections qui se profilent. Leur demandant d'éviter la violence, l'achat de conscience et les clivages. De cultiver la paix, la transparence, la tolérance et la vérité.

























Auteur: Boubacar Badji - Seneweb.com



