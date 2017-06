Korité 2017 à la mosquée omarienne: Amadou Ba présente ses condoléances à la famille de feu Habib Thiam et… Alors que certains de ses collègues du Gouvernement étaient entre “Massalikoul Jinane” et la Grande mosquée de Dakar aux côtés respectivement de Mahammed Boun Abdallah Dionne et de Macky Sall, Amadou Bâ lui, a sacrifié à la prière de la Korité, à la mosquée “omarienne”.



Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juin 2017 à 19:59 | | 0 commentaire(s)|

Représentant le Gouvernement dans ce haut lieu de culte, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan en a profité pour présenter ses condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale, Habib Thiam, décédé la veille. Qui, ironie du sort, dit-il, lui a présenté il y a quelques jours, ses condoléances suite au rappel à Dieu de sa maman, aux Parcelles Assainies.



“C’est un homme multidimensionnel qui a géré différents portefeuilles du gouvernement. C’est une immense perte pour le Sénégal. Au décès de ma mère, il m’a saisi et présenté ses condoléances”, a-t-il affirmé, la mine attristée.



Sur un autre aspect, le responsable Apr des Parcelles Assainies s’est, aussi, prononcé sur les élections législatives à venir. Et surtout, sur le choix des hommes et des femmes qui composent la liste de candidats à la députation au sein de la Coalition présidentielle de “Benno Bokk Yakaar” (Bby). Ce, après les grincements de dents et les agitations suite à la publication de la liste officielle.



“Les militants de Benno Bokk Yakaar doivent respecter le choix opéré par le Président Macky Sall”, a-t-il répondu, péremptoire, à l’interpellation des journalistes. “Je ne crois pas aux individualités et BBY constitue une équipe qui travaille en toute discrétion sous la ligne de conduite du Président Macky Sall”, a-t-il ajouté, en réponse au choix porté sur lui pour diriger la liste de “BBY” dans le département de Dakar.



S'il reste modeste quant à la victoire de la liste “BBY” à Dakar, il ne manque pas de préciser: “je sais seulement que mon nom y figure. Mais c’est le travail de toute équipe qui comptera”.



Aussi, Amadou Bâ a-t-il confié que nuit et jour, sous la directive du Chef de l’Etat, il travaille à “l’amélioration des conditions de vie des populations et la résolution de leurs problèmes”.



Djibrirou MBAYE (Stagiaire-Actusen.com)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook