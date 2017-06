Korité 2017 : le marché sera bien approvisionné en poulets selon l’interpersonnelle avicole sénégalaise (IPAS)

En effet, conscient de la place qu’occupe le poulet dans les ménages lors de la fête de la Korité, les acteurs de la filière avicole ont mis en place, entre avril et mai 2017, plus de 10 millions de poussins chairs, contre 9 millions l’année dernière, pour la même période, soit une augmentation d’un million, explique le président de l’ipas.



Cependant, M. Mbodji exhorte les populations à aller dès maintenant se ravitailler avant la fête. Faisant face à la presse ce mardi, Ahmédou Moctar Mbodji affirme que cette émergence de la filière aviculture a été possible grâce à l’accompagnement de leur ministère de tutelle, le ministère de l’élevage et des productions animales.