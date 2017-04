Korité et Tabaski au Sénégal: Touba et Tivaouane pour les célébrer à l'unisson

Ouf de soulagement ! Et fini les années où les fêtes religieuses et les débuts du jeûne de la communauté musulmane du Sénégal sont célébrés de façon disparate à travers le pays. Touba et Tivaouane ont décidé, à partir de cette année, d’accorder leurs violons et de «fêter» Korité et Tabaski le même jour.

Selon Le Quotidien dans sa parution de ce mardi, alors que le débat a toujours été agité en vain, les dignitaires religieux de ces deux familles maraboutiques ont décidé de mettre fin à une situation qui a plus que duré. Et c’est le nouveau khalife général de Tivaouane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine qui en fait la révélation lors de la ziarra de Sidy Lamine Niasse, Pdg du Groupe de presse, Walfadjri.

En effet, d’après le journal de Yoff, c’est le khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké qui, ayant vu que de toute la Oumah islamique, cette situation ne se passe qu’au Sénégal, a décidé d’en parler à Al Amine.

«Il a fait appel à moi pour que nous décidions ensemble de la situation qui fait que «Mouride et Tijane» ne jeûnent pas et ne fêtent ensemble et la Korité et la Tabaski», a révélé Al Amine dans des propos rapportés par nos confrères de Le Quotidien.

Une nouvelle qui ne fera que du bien et à l’Etat et aux fidèles !

