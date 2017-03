Koulibaly ne pense qu'à Naples

Il fait partie des joueurs dont les noms alimentent le plus la rubrique des transferts. Kalidou Koulibaly, le défenseur international sénégalais, a beaucoup de courtisans, et en particulier en Premier League. Mais, l'intéressé ne se laisse pas déstabiliser par tous ces bruits et reste concentré sur son devoir à Naples.



(Agent) : Koulibaly va rester à Naples



L'ancien joueur de Genk s'est exprimé sur son compte Facebook ce samedi. Afin de rassurer les tifosi des Partenopei, il a certifié n'avoir d'autres préoccupations que celle de bien finir la saison avec son équipe : "L'avenir ? Je suis concentré sur Naples. Je ne veux pas parler. Pourquoi parler de l'année prochaine alors qu'il y a tant de choses à faire encore cette saison ! Forza Napoli sempre".



source:goal.com