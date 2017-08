Koumpentoum : le redoutable chef de gang est entre les mains de la gendarmerie

Idrissa Sow, décrié comme le chef de ce redoutable gang de malfaiteurs, est tombé dans le panier à salade des agents de l’Escadron mobile de la gendarmerie, au cours d’une opération de sécurisation mené dans le secteur de Méréto, une localité qui a reçu par deux fois, la visite du présumé malfaiteur et sa bande.



C’est au moment où le braqueur présumé à bord de sa moto, s’apprêtait à rejoindre ses éléments installés dans la forêt de Ndougoussine, qu’il a été cueilli. La fouille a permis aux pandores de découvrir par devers lui, une arme de poing et un fusil de chasse de calibre 12 de type artisanal, des cartouches qu’il avait soigneusement dissimulées dans son casque de protection ont été également découvertes et saisies.



Selon Walf Fm qui donne l’information, ce mercredi, il est présentement à la gendarmerie de Koumpentoum et devrait être déféré les prochains jours.



Il faut noter que ce département a beaucoup subi de dommages de cette présumée bande de malfaiteurs. Le dernier en date remonte au jeudi 24 août 2017, dans le département de Koumpentoum, entre les communes de Koumpentoum et Paya où le présumé malfaiteur et sa bande avaient braqué des conducteurs des motos et des voitures, avant d’emporter la somme de 200 mille de nos francs.









