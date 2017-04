Après neuf ans de rela­tion faite de hauts et de bas, Kourt­ney Karda­shian et Scott Disick déci­daient de mettre un terme à leur histoire en octobre 2015. Lassée des problèmes d’al­cool de son compa­gnon et surtout de ses infi­de­li­tés, la jolie brune avait décidé de rompre. A la surprise géné­rale, ils avaient de nouveau été aperçus très proches fin d’an­née 2016, les médias lais­sant entendre que le couple avait remis le couvert. Un rabi­bo­chage qui a fina­le­ment échoué et semble avoir mis un terme (défi­ni­tif) à leur rela­tion amou­reuse.



Depuis Scott Disik prend du bon temps avec de jolis mannequin alors que Kourt­ney semble avoir révélé la cougar qui en elle en flir­tant avec Justin Bieber et plus récem­ment avec le fils du célèbre rappeur P.Diddy. Parents de trois enfants, les deux ex ont fina­le­ment décidé de mettre leur égo et colère de côtés pour le bonheur de Mason, Pene­lope et Reign Aston.

Même s’ils ne s’échan­ge­ront certai­ne­ment plus de doux baisers, ils semblent s’être récon­ci­liés et vouloir faire de leur famille une prio­rité. Ce vendredi 7 avril, la sœur de Kim Karda­shian a posté un selfie où on l’aperçoit avec Scott, sans doute en pleine prome­nade dans les montagnes avec la légende « Maman et papa sont encore de retour en tant que parents » … et donc certai­ne­ment pas en tant que couple. Cette balade en pleine air n’aura donc appa­rem­ment pas permis de donner un troi­sième souffle à leur histoire.