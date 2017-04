Kourtney Kardashian choque avec un énorme manteau de fourrure (Photo)

Quand Kourtney Kardashian a une petite baisse de moral, elle a un remède très particulier, qui n'est propre qu'à elle. En effet, la bimbo, pour se consoler, adore porter de la fourrure et un sac à plusieurs milliers d'euros ! C'est en tout cas le message qu'elle a posté avec un cliché sur son compte Instagram et qui a beaucoup choqué. En raison ? L'énorme manteau de fourrure de la starlette, accusée désormais d'indécence bling-bling... En tenue de sport et sac Hermès, elle porte en effet un immense manteau de vraie fourrure. En légende, elle indique qu'elle porte cette tenue "après une déprime"...



Et dans la famille Kardashian, ce n'est pas la seule à abuser des réseaux sociaux Twitter et Instagram pour se dévoiler et provoquer des scandales ! En effet, sa soeur Khloe est également une pro de la provocation, et n'hésite plus à s'afficher en petite tenue à n'importe quelle occasion ! Une fois encore, Khloé Kardashian s'est dévoilée cette semaine avec des vêtements très très légers. Cette fois-ci, c'est pour présenter sa nouvelle ligne de jeans de la marque Good American qu'elle a cofondée avec Emma Grede qu'elle prenait la pose topless entourée de deux autres modèles, Rose Bertram et Leomie Anderson... Ca promet pour la suite !