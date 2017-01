Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kourtney Kardashian : comment la jeune maman est devenue une bombe sensuelle (Photo) Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2017 à 16:16 | | 0 commentaire(s)| Qui a dit que Kim Kardashian était la plus sexy de la famille Kardashian ? En vacances au Costa Rica avec ses soeurs, la belle Kourtney fait grimper la température !

En vacances au Costa Rica en famille, les filles du Kardashian et Jenner, toutes font parler d'elles. Après que Khloé a posté un selfie où elle est totalement méconnaissable, plus affutée qu'à l'ordinaire, c'est au tour de Kourtney de faire parler d'elle. Loin des rumeurs de réconciliation avec Scott Disick, c'est avec ses photos sexy que Kourtney Kardashian fait monter la température. Une fois de plus, la belle brune nous montre à quel point elle n'a rien à envier à ses sœurs !



Après avoir réjoui ses fans sur Snapchat avec une photo totalement nue et très hot, c'est avec de nouveaux clichés que la mère de Mason, Penelope et Reign fait sensation sur les réseaux sociaux. L'aînée du clan Kardashian ne compte pas se faire voler la vedette par ses soeurs sur Instagram.



Chacune de ses photos de vacances est plébiscitée par ses followers. En effet, ses photos atteignent le millions de likes en à peine 24 heures ! Toute de noire vêtue sur sa dernière photo, elle offre une impressionnante vue sur ses jambes avec son joli shorty noir. Un grand chapeau et le haut d'un soutien-gorge suffisent à la belle brune pour compléter sa tenue.



