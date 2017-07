Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kourtney Kardashian limite le temps de ses enfants devant la télévision Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2017 à 18:24 | | 0 commentaire(s)|

FAMILLE - La maman préfère les activités en famille…

Kourtney Kardashian ne plaisante pas avec la télévision. Si bien que ses enfants doivent obéir à des règles plutôt strictes pour la visionner. En effet, la star du clan Kardashian n’est pas du genre à se laisser marcher dessus, alors quand ses enfants veulent passer du temps devant la télévision, ils doivent se plier au règlement qui leur est imposé pour leur bien.

our technology rules...on my app A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Jul 11, 2017 at 9:34am PDT

La maman de Mason (7 ans), Reign (2 ans) et Penelope (5 ans) a fait part ce mardi sur son application personnelle de sa méthode pour lutter contre l’irrésistible pouvoir de la technologie. « C’est dur de savoir ce qu’il y a de mieux pour nos enfants en matière de technologie, a-t-elle d’abord expliqué, ainsi que le rapporte Entertainment Tonight. Maintenant que tous mes enfants ont plus de deux ans, je leur autorise un temps limité pour jouer aux jeux vidéo et regarder la télévision. Nous avons une salle de jeux, alors je leur accorde 30 minutes de jeux vidéo pendant la semaine et une heure le week-end. »

I can not believe my baby girl is 5 years old today 😭 Happy Birthday my sweet angel. I feel so blessed to be her mommy every morning that I wake up next to her. A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Jul 8, 2017 at 10:58pm PDT

Pas de tablettes aux repas

En ce qui concerne les repas, Kourtney Kardashian confie également que les enfants avaient le droit de manipuler leurs iPads au restaurant auparavant, mais ce temps-là est désormais révolu afin de privilégier le dialogue, toujours le dialogue ! « Nous voulons pouvoir communiquer et avoir des conversations avec les enfants lorsque nous mangeons ensemble - alors nous essayons de ne pas avoir la télé ou les iPads pendant le petit-déjeuner, déjeuner ou dîner », révèle-t-elle.





