Kris Jenner a-t-elle offert de l'argent à Blac Chyna pour que Rob Kardashian ait la garde de leur fille ?

On le sait, la Momager est une véritable louve lorsqu'il s'agit de ses enfants. Qui s'attaque à l'un d'eux sait à quoi s'attendre : une vraie stratège qui connaît toutes les ficelles à user afin de faire flancher ses ennemis. Blac Chyna s'en doute. Et dans la bataille qui l'oppose à Rob Kardashian, Kris Jenner ne compte certainement pas laisser faire tout seul ce couple à la dérive.



Pour rappel, l'ancienne strip-teaseuse a quitté son fiancé Rob Kardashian après une violente dispute le 17 décembre dernier, emportant avec elle leur petite Dream âgée d'à peine un mois ainsi que toutes leurs affaires - laissant Rob Kardashian seul et au plus mal... Pire, son incroyable plan diabolique a été dévoilé après que son compte Instagram a été piraté. La mondaine ne chercherait qu'à se marier avec Rob afin de pouvoir déposer et profiter pleinement de la marque Kardashian.



C'est ainsi que serait intervenue la Momager. Selon des informations du site Hollywood Life, la redoutable femme d'affaires de 61 ans aurait proposé pas moins de 5 millions de dollars pour que Blac Chyna laisse la garde exclusive de la petite Dream à Rob Kardashian. "Chyna ne serait pas bête du tout d'accepter l'offre de Kris. Tout le monde sait qu'elle n'est pas amoureuse de Rob. Elle devrait empocher l'argent et refaire sa vie !", a indiqué une source au Hollywood Life.