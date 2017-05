Kris Jenner propose à Kim Kardashian... d'être sa mère porteuse !

Après de multiples problèmes de santé, Kim Kardashian ne peut plus tomber enceinte. Sa mère, Kris Jenner, s'est donc proposée d'être la mère porteuse de son troisième enfant.





On n'est jamais au bout de nos surprises avec les Kardashian. Dernier fait en date : Kris Jenner, qui, à 61 ans, a proposé à sa fille Kim Kardashian de porter son troisième enfant. Il faut dire qu'après de multiples problèmes de santé, la mère de North, 3 ans et Saint, 1 an, ne peut plus être enceinte. La star a subi de nombreuses complications durant ses grossesses, et procréer à nouveau serait désormais beaucoup trop dangereux pour sa santé.



D'une générosité exemplaire, la "Momager" a donc proposé à sa chère fille de devenir la mère porteuse de son peut-être futur petit-enfant. L'étonnante proposition a été dévoilée dans le nouvel épisode de L'incroyable famille Kardashian, diffusé sur les écrans américains dimanche 21 mai. Kris Jenner a en effet reçu un courrier pour le moins étonnant envoyé par l'avocat de Kim Kardashian et de son mari Kanye West, affirmant que le couple souhaiterait acheter ses oeufs. Les jeunes parents ont précisé qu'ils s'adressaient à elle car elle a "un bilan impressionnant en ce qui concerne faire des enfants remarquables et pleins de succès."



Mère de six enfants, tous plus célèbres les uns que les autres, Kris Jenner n'a pas manqué d'être flattée par cette demande hors norme. Son médecin, en revanche, lui a fait signifier qu'à son âge, donner ses oeufs n'était malheureusement plus possible. La grand-mère de Saint et North a donc proposé d'être la mère porteuse d'un éventuel troisième enfant. "Si je pensais vraiment pouvoir le porter pour toi et qu'il naîtrait en bonne santé, je le ferais sans hésiter, je le ferais vraiment", a-t-elle promis à Kim Kardashian.



source: Closer