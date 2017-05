Kristen Stewart : son look étonnant au festival de Cannes

On l'a connue féminine, les cheveux longs et délicate dans Twilight. Aujourd'hui, Kristen Stewart change de look comme de chemise et ose tout. L'ex-petite amie de Robert Pattinson, aujourd'hui en couple avec la mannequin britannique Stella Maxwell, s'est envolée pour Cannes à l'occasion de la 70ème édition du festival cinématographique. Elle venait ette année venue présenter son premier court-métrage, "Come swim". A contrario de Kendall Jenner, la jeune femme de 27 ans a fait sensation, non pas en raison de sa tenue, mais en raison de son apparence physique.



En effet, Kristen Stewart s'est présentée avec une couleur blond platine et les cheveux très courts. Sa tenue était elle très féminine : l'actrice a choisi une robe grise avec un bandeau beige brillant signée de la maison Chanel.



Elle explique son choix capillaire

Kristen Stewart avait expliqué s'être rasée la tête pour des raisons pratiques. "Dans quelques semaines, je démarre le tournage d'un film qui s'appelle Underwater, et j'y interprète une ingénieure qui travaille sur une plateforme pétrolière au fond de l'océan, avait-elle expliqué. Je ne pourrai plus faire de retouche une fois que j'aurai enfilé un casque, donc je dois me raser la tête !"



source: Closermag.fr