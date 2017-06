Kylian Mbappé : le Real Madrid dispose d’une longueur d’avance sur Barça, Man City, Arsenal et PSG

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2017 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Son nom affole les plus prestigieuses écuries européennes. Son avenir fait l’objet de sondages auprès de la population française. Décidément, Kylian Mbappé est dans tous les esprits et pourra difficilement se rendre invisible cet été.



Après avoir longtemps repoussé les questions sur son avenir, le voilà entré pleinement dans le mercato depuis quelques jours. Parti en vacances à Majorque avec son père notamment, Mbappé a rencontré le vice-président de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev. Ce dernier n’a pas caché son objectif : conserver son jeune attaquant et lui faire prolonger son contrat (il est lié jusqu’en 2019).



Mais n’est-ce pas déjà trop tard ? Selon les informations du journal As, Florentino Pérez, qui vient d’être réélu à la tête du Real Madrid, s’est rendu lui aussi à Majorque. Et il a dû entendre de bonnes nouvelles si l’on en croit le journal Marca, qui consacre sa Une au Français. Kylian Mbappé souhaite revêtir le maillot merengue.



« Je veux seulement jouer à Madrid », a-t-il ainsi déclaré, lâchant même un « Madrid ou nulle part ailleurs ». Le choix est clair et la tendance est désormais connue, n’en déplaise au PSG et à son entraîneur Unai Emery, qui a tenté de convaincre le joueur à distance.



Cristiano Ronaldo, la clé du transfert de Mbappé



Le Real Madrid dispose donc d’une sacrée longueur d’avance sur la concurrence (Barcelone, Manchester City, Arsenal, PSG entre autres) grâce aux déclarations du Français de 18 ans. Mais passera-t-il à l’action dès cet été ?



Le dossier Cristiano Ronaldo sera probablement la clé de ce transfert. Si jamais le Portugais, qui a étalé ses envies de départ, venait à quitter l’Espagne, le Real Madrid ne pourrait pas se permettre de louper Mbappé, qui verrait une place de titulaire s’offrir à lui. Si Cristiano Ronaldo reste finalement, alors le Real Madrid se contenterait d’une option prioritaire sur le joueur et le laisserait encore un an à Monaco.



Comme expliqué par Marca, la destination privilégiée par l’entourage de Mbappé, et notamment son père, serait le Paris Saint-Germain. Cela ne serait pas le cas du joueur, bien décidé à rallier la Casa Blanca, un jour ou l’autre. Le journal pro-madrilène l’écrit sans peine : Mbappé au Real Madrid, « ce n’est qu’une question de temps ».



Footmercato

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook