Kylian Mbappé voudrait quitter Monaco et pourrait atterrir au Barça Kylian Mbappé veut quitter Monaco annonce le journal "L'Equipe" dans son édition de jeudi. Le joueur a plusieurs pistes en Europe, dont le Barça qui va enregistrer le départ de Neymar.

Après le séisme Neymar, le marché des transferts n'a peut-être pas encore livré tous ses soubresauts. Et il faut se tourner vers Monaco pour observer la prochaine secousse. L'ASM pourrait perdre la plus précieuse de ses pépites, Kylian Mbappé, après avoir déjà enregistré les départs (entre autres) de Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko ou encore Valère Germain.



Selon L'Equipe dans son édition de jeudi, le joueur a annoncé à ses proches et une partie de ses coéquipiers, son intention de quitter le club. Le Real, le Barça, Manchester City et le PSG sont sur les rangs.



La question de l'avenir de l'attaquant de 18 ans avait disparu des gazettes ces derniers jours, elle fait un retour en force. Jusque-là, il n'y avait pas de certitudes sur la décision du joueur. Désormais, le journal affirme que Mbappé a choisi de quitter la Principauté cet été. En cause, le discours un peu flou des dirigeants monégasques, qui ont annoncé vouloir conserver leur joueur mais tardent, selon le quotidien, à conclure les négociations sur sa prolongation.



Au Barça pour remplacer Neymar ?

Cette situation aurait précipité le choix du natif de Bondy, auteur de 26 buts la saison dernière sous les couleurs de Monaco. Il aurait interprété le silence des décideurs de son club comme la volonté de le laisser partir (et donc d'empocher les 180 millions d'euros qu'ils ont fixés pour un transfert).



Les nombreux départs, et notamment celui de Benjamin Mendy, auraient aussi joué un rôle dans cette décision et l'aurait poussé vers un départ. Reste à savoir qui pourra attirer Mbappé qui, à 18 ans seulement, est considéré comme un des plus gros potentiels du football.



Plusieurs grandes écuries sont sur les rangs. Parmi eux, le Real, Manchester City, Liverpool, le PSG ou encore… le Barça. L'Equipe révèle qu'un rendez-vous a eu lieu entre le club catalan et les représentants de l'attaquant. La priorité de Mbappé étant d'être titulaire la saison prochaine, Barcelone - avec la vente à venir de Neymar - a de quoi le séduire.



Surtout que si le deal autour du Brésilien se conclut, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions aura de quoi payer l'indemnité. Au Real, son avenir serait plus flou. Quant à Paris, difficile d'imaginer le club s'offrir les deux plus gros transferts de l'histoire en un seul et même été.

