Kylie Jenner : Khloé, Kim et Kourtney Kardashian sont jalouses de sa nouvelle TV-réalité ! Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 23:46 | | 0 commentaire(s)| Alors que Kylie Jenner vient de décrocher sa propre émission de TV-réalité, ses frangines Kim, Khloé et Kourtney n'en sont pas vraiment ravies !

On vous l'annonçait il y a quelque temps, Kylie Jenner sera prochainement dans sa TV-réalité baptisée Life of Kylie. Oui, vous ne rêvez pas ! La benjamine du clan Kardashian-Jenner deviendra bientôt l'héroïne de sa propre émission et ce, à seulement 19 ans. Les téléspectateurs pourront alors la suivre dans sa vie de tous les jours et ils auront également un pied dans le business de la jeune femme . Vous n'êtes pas sans savoir que la jolie brune est à la tête d'un véritable empire. En plus de ses cosmétiques, elle tient un site de prêt-à-porter. Autrement dit, King Kylie est une véritable businesswoman. Dès lors, dans ce tout nouveau programme, on y verra ses proches, ses amis et peut-être même Tyga si l'on en croit les rumeurs. Mais alors que la It Girl est probablement aux anges après l'officialisation de la nouvelle, celle-ci est un peu ternie par la réaction de Khloé , Kim et Kourtney Kardashian ...



