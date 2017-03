Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kylie Jenner : Kim Kardashian jalouse de son succès ? Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2017 à 17:50 | | 0 commentaire(s)| Kylie Jenner est de plus en plus sexy et populaire, et ça ne plaît pas à Kim Kardashian ! La femme de Kanye West complote contre sa frangine...

Kylie jenner est au centre d'une nouvelle polémique et ses fans sont en colère ! En effet la jeune fille a récemment lancé ses Kylighters, qui ont été pris d'assaut sur son site et vendus en l'espace de quelques minutes. Un vrai succès, sauf que beaucoup de fans ont reçu des paquets vides !



Les photos montrant les packagings des Kylighters sans le produit se multiplient sur les réseaux sociaux. ce qui est d'autant plus dommage que les clients ayant reçu leur commande sans problème semblent conquis. Kylie Jenner n'a pas encore réagi à cette polémique qui prend de l'ampleur, mais elle va certainement devoir dédommager les fans déçus. Une affaire qui doit ravir Kim Kardashian !



Ce n'est un secret pour personne, Kylie a souvent été désignée comme étant la relève de sa grande soeur, et la popularité de Kim a pris un coup depuis que sa frangine est devenue une star à part entière. D'après une source du site Radar Online, la femme de Kanye West est tout simplement jalouse de sa petite soeur...



