Kylie Jenner a créé une émeute en se rendant au bal de promo d'un fan

Les lycéens américains ont décidément du cran. Après Emma Stone qui avait poliment décliné l'invitation, c'est au tour de Kylie Jenner d'avoir été invitée à un bal de promotion par un fan. Mais, la petite soeur de Kim Kardashian a, elle, choisi de relever le défi. Elle s'est donc rendue, accompagnée de sa meilleure amie Jordyn Woods, à Sacramento, pour faire plaisir à un certain Albert Ochoa, qui ne doit pas encore être revenu de sa chance. Et, elle n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'elle avait revêtu sa plus belle robe de soirée pour l'occasion.



C'est d'autant plus un beau geste, que le pauvre garçon était le paria de son établissement et que personne n'avait voulu l'accompagner à cette soirée. Sa cote est remontée en flèche depuis, on s'en doute. Mais, cette visite inattendue a quasiment provoqué une émeute, chacun se bousculant pour immortaliser ce moment.



Kylie Jenner a profité de sa présence sur place pour faire un petit câlin à son admirateur. Bon, il faut préciser que la starlette était suivie par les caméras de la télé-réalité familiale, L’in­croyable famille Karda­shian, ce qui n'enlève (presque) rien à ce beau geste.



Cette séquence a été partagée sur Twitter par la soeur du principal intéressé, visiblement très fière de l'exploit de son frère. Elle devrait apparaître dans son intégralité dans une prochaine saison de la télé-réalité de Kylie Jenner.