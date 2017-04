Kylie Jenner cherche son look pour Coachella et c'est très coloré

À Coachella, les stars sont là pour écou­ter de la musique, faire la fête et même si elles veulent rester inco­gnito avec leurs grosses lunettes de soleil, elles aiment aussi se faire remarquer. Sur le tapis vert, le look festi­va­lier est revi­sité et chaque année, les soeurs Jenner se démarquent avec leurs tenues bohèmes et sexy. Pour cette édition, Kylie a décidé de tout miser sur la couleur.

La soeur cadette du clan Karda­shian compte bien une nouvelle fois faire sensa­tion au festi­val cali­for­nien. Si ses formes pulpeuses seront proba­ble­ment mises en valeur, la jeune femme espère atti­rer tous les regards grâce à ses cheveux. Longue cheve­lure ou coupe au carré, brune ou blonde … Kylie n'a pas peur du chan­ge­ment et aime tout tenter. Et à voir ses dernières publi­ca­tions sur Insta­gram, on peut dire sans trop se trom­per, que la couleur de ses cheveux va encore chan­ger pour l'événe­ment musi­cal de la côte Ouest.

En effet, Kylie Jenner semble avoir succombé à la mode licorne. Hier, elle s'est affi­chée dans une robe très moulante et très courte, avec un carré long jaune. Pas blond, mais bien jaune pétant, jaune presque fluo. Ce choix est assez éton­nant et pour­tant, on doit recon­naître que ça lui va plutôt bien.





À peine le temps de s'habi­tuer à cette nouvelle couleur, l'ex de Tyga a choisi une autre coupe pour une soirée qui avait lieu quelques heures plus tard. Kylie Jenner est appa­rue avec un carré plus court, effet mouillé, un look qu'elle arbo­rait déjà lors de la fashion week de New York. Le jaune avait déjà disparu pour lais­ser place à un violet tout aussi flashy. Avec un tel festi­val sur les réseaux sociaux, pas de doute, sa propre télé­réa­lité sera haute en couleur !