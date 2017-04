Kylie Jenner s’éman­cipe. A 19 ans, la cadette du clan Karda­shian vient de décro­cher sa propre émis­sion de télé­réa­lité sur la chaîne E !. The Holly­wood Repor­ter annonce que la petite sœur de Kendall Jenner sera la star d’un docu-série baptisé Life With Kylie (La vie avec Kylie, ndlr). Au programme : huit épisodes au cours desquels les télé­spec­ta­teurs décou­vri­ront ses amitiés, ses rela­tions avec sa famille, ainsi que son busi­ness avec ses fameux kits de gloss et sa popu­la­rité sur les réseaux sociaux.



« Ces dernières années ont été un parcours si incroyable avec le soutien de mes fans. Cette émis­sion va me permettre de leur donner un aperçu de toutes les choses exci­tantes sur lesquelles je travaille, ainsi que le temps que je passe avec mes amis », a expliqué Kylie Jenner, qui parti­ci­pera aussi la produc­tion exécu­tive de cette nouvelle télé­réa­lité prévue cet été.



Alors que L’in­croyable famille Karda­shian en est déjà à sa 13èmesaison, Kylie Jenner fait de plus en plus d’ombre à Kim Karda­shian. Avec ses tenues deve­nues de plus en plus sexy, et ses looks ressem­blant forte­ment à sa demi-sœur, la fille de Kris et Cait­lyn Jenner ne cesse de voir sa popu­la­rité grim­per. Le week-end dernier, la jeune femme a même fait une arri­vée très remarquée dans un bal de promo, à Sacra­mento, en Cali­for­nie. Un happe­ning qui a bien évidem­ment été filmé pour sa prochaine télé­réa­lité.



source:Voici