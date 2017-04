Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kylie Jenner et Tyga: C'est fini ! Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 16:59 | | 0 commentaire(s)| Une fois de plus, le couple Tyga s'est séparé

Alors que Blac Chyna et Rob Kardashian roucoulent comme au premier jour, il semble que se soit bel et bien terminé entre Kylie et Tyga !



Selon les informations exclusives du DailyMail, cela fait quelques semaines que Kylie et Tyga ne sont plus ensemble. Une source du couple aurait confirmé leur rupture. En effet, leur dernier rendez-vous date du 13 mars dernier. Depuis, Kylie se fait discrète et continue à monter son empire de cosmétiques.



Ce n'est pas la première fois que le couple se sépare. En mai dernier, Tyga avait provoqué Kylie lors de son voyage à Cannes en s'affichant avec le bimbo Demi Rose. C'est apparemment une tradition chez le couple. Un témoin a expliqué au magazine People que Kylie et Tyga "prennent tout le temps des breaks, mais finissent par retourner ensemble." Il est donc, selon cette personne, "tout à fait possible que cela fonctionne de nouveau entre eux".



Rappelons que Blac Chyna a récemment clashé Tyga sur son compte Snapchat. Aurait-elle eu sa revanche en l’évinçant du clan Kardashian ?



