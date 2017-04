Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kylie Jenner photoshopée ? Sa nouvelle photo sexy provoque un tollé ! Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2017 à 19:41 | | 0 commentaire(s)|

Le cliché de la discorde. Sur Instagram, Kylie Jenner a l'habitude de recevoir des commentaires élogieux de la part de ses fans à chacune de ses publications. Malheureusement, cette fois-ci, la jeune femme a provoqué un tollé en publiant un nouveau cliché d'elle sur lequel elle dévoile son ventre plat et ses abdos saillants.

Il n'en fallait pas plus pour que les fans de la jeune femme s'affichent déçus de voir qu'elle avait eu recours au logiciel Photoshop pour améliorer sa silhouette. Un scandale qui avait déjà éclaboussé Kourtney Kardashian tout récemment. L'un des internautes a remarqué que les retouches avaient été très mal faites et que l'arrière-plan semblait être déformé.

Kylie Jenner recasée ? Il faut dire que depuis sa récente rupture avec Tyga, Kylie Jenner doit avoir très envie de reprendre confiance en elle en postant des clichés très sexy d'elle. Malgré tout, les rumeurs affirmant que la jeune femme de 19 ans n'a pas perdu de temps et qu'elle serait déjà tombée dans les bras du rappeur Travis Scott. Les deux stars seraient apparues ensemble à un match de basket. Un témoin expliquait que Kylie Jenner et Travis Scott se tenaient la main et "se câlinaient". "Ils ne se lâchaient pas les mains et on aurait dit qu'elle voulait que les gens les voient ensemble" était-il par ailleurs rapporté. Plus tôt, ils avaient été aperçus ensemble à Coachella. Un rapprochement sincère ou une (bonne) façon pour elle de rendre Tyga jaloux ?



source:fr.yahoo.com





