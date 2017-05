Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kylie Jenner reconnaît-elle (enfin) avoir eu recours à la chirurgie esthétique ? Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2017 à 20:51 | | 0 commentaire(s)|

Sur Instagram, Kylie Jenner a posté un message énigmatique, laissant penser qu'elle assumerait (enfin) avoir eu recours à plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Kylie Jennerest-elle une adepte de la chirurgie esthétique à l'instar de sa demi-sœur Kim Kardashian? Depuis quelques années, force est de constater que la petite dernière du clan Jenner-Kardashian s'est métamorphosée. Si elle a mis plusieurs mois avant de reconnaître qu'elle s'était fait refaire les lévres, elle semble être sur le point d'assumer ses autres opérations de chirurgie esthétique. Sur Instagram, Kylie Jenner a dévoilé le résultat de son shooting pour le magazine Flaunt pour lequel elle prend la pose en Barbie sexy. "Life in plastic it's fantastic" a-t-elle notamment écrit en légende de l'un des clichés, reprenant les paroles du célèbre tube d'Aqua, Barbie Girl sorti en 1997.

A chacune de ses apparitions, Kylie Jenner attire tous les regards en raison de ses courbes de plus en plus généreuses. Au début du mois, elle participait au Met Gala en se présentant sur le tapis rouge de l'évènement dans une robe Atelier Versace. Cette fois-ci, ce ne sont pas ses formes qui ont fait le buzz mais son visage. Pommettes rehaussées, peau tirée... Kylie Jenner, 19 ans, était une nouvelle fois méconnaissable. Jusqu'où la petite dernière du clan va aller pour ressembler à sa célbre soeur?







