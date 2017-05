Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kylie Jenner : sa photo de groupe, déjà culte, dans les toilettes du MET Ball Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 15:27 | | 0 commentaire(s)|

Depuis 2015, il est formellement interdit de prendre des selfies lors du MET Ball. Kylie Jenner s’est donc cachée aux toilettes pour se prendre en photo avec ses amies stars. C’est déjà culte. Lundi 1er mai, la crème de la crème des stars américaines s’était donnée rendez-vous pour le gala du MET Ball, à New York. Une soirée caritative organisée chaque année au profit du dépar­te­ment des costumes du Metro­po­li­tan Museum. Si cette nouvelle édition de l’événement a été marquée par la robe très fleurie et imposante de Rihanna, signée Comme des garçons, ou encore de Katy Perry, arrivée dans une sorte de robe de mariée rouge, Kylie Jenner a elle aussi marqué le coup.

Alors que tous les yeux étaient rivés sur le tapis rouge du MET Ball, en coulisses, les stars ont passé une soirée de folie. Et contre toute attente THE place to be pour croiser de nombreuses célébrités n’était pas le bar. Dans l’euphorie de la soirée, Kylie Jenner a en effet eu la très bonne idée de prendre un selfie collectif… aux toilettes. Et la jeune femme a eu du beau monde dans l’objectif de son portable





