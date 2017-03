L'APR adresse ses félicitations au Premier Ministre et son Gouvernement

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2017 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

L’Alliance Pour la République (APR) adresse ses vives félicitations au Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE, pour sa prestation de haute facture, lors du passage du Gouvernement, jeudi 23 mars 2017, à l’Assemblée nationale, autour des questions d’actualité. Cet exercice d’échanges entre le gouvernement et la représentation nationale participe indubitablement au renforcement de la démocratie sénégalaise.



Ainsi, l’APR salue la parfaite adéquation entre les préoccupations légitimes des députés, qui découlent de l’actualité autant que des aspirations du peuple et les engagements fermes du Gouvernement à conduire des politiques publiques de développement définies par le Président Macky SALL.



Cette rencontre de partage vient également administrer la preuve que le Gouvernement travaille inlassablement à la déclinaison de la vision du Président Macky SALL, en réalisations concrètes, de ses choix stratégiques, et de ses options de consolidation de l’état de droit, de l’égalité des citoyens devant la loi, de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion publique.



L’APR confond dans ses félicitations, l’ensemble des membres du Gouvernement qui ont apporté en toute sérénité les clarifications nécessaires et les réponses appropriées aux questions des députés membres du Groupe BENNO, dont la posture mérite d’être saluée.



Enfin, l’Alliance pour la République réaffirme son soutien indéfectible et son engagement sans faille au Président Macky SALL, le félicite également pour son bilan élogieux au bout de 5 ans, et encourage le Gouvernement à poursuivre les efforts en vue de bâtir un Sénégal de paix, prospère et émergent.



Fait à Dakar, le 23 mars 2017

Le Porte-parole national

Seydou GUEYE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook