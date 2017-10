L’APR va participer au congrès de l'Internationale libérale à Dakar les 29 et 30 novembre 2018

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2017 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

L’Alliance pour la République (APR) va participer au congrès de l'internationale libérale qui se tiendra à Dakar les 29 et 30 novembre 2018 a annoncé El Hadji Omar Youm, le directeur de cabinet du président de la République.



Sur décision du Président Macky SALL, Président de notre parti APR, l'internationale libérale tiendra son Congrès à Dakar les 29 et 30 novembre 2018.Ce sera un grand moment de partage sur les valeurs libérales. Cette décision a été endossée par le comité exécutif à l'occasion de sa 199e réunion tenue le 27 0ctobre à Johannesburg. Les délégués des différents partis présents ont salué à l'unanimité cette décision considérée comme un hommage au leadership du Président Macky SALL » a annoncé le directeur de cabinet du président de la République du Sénégal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook