L'Afrique compte 145 000 millionnaires

D'après un rapport publié par le cabinet de recherche britannique New World Wealth et la banque AfrAsia Bank, en fin 2016, l'Afrique comptait 145 000 millionnaires ayant une fortune cumulée de 800 milliards de dollars soit environ 400 000 milliards de francs Cfa. Sur ce nombre global d'individus possédant une fortune estimée au moins 1 million de dollars (plus de 500 millions de francs Cfa), 7 010 sont des multimillionnaires selon le document.



Entre 2006 et 2016, le nombre de ces individus africains fortunés a enregistré une croissance de 19% . L'année 2016 a cependant connu une baisse de 2% du nombre de millionnaires africains, notamment en raison du ralentissement de la croissance économique, consécutif à la chute des cours des matières premières. Dans le classement des pays où vivent ces grosses fortunes, l'Afrique du Sud est largement en tête avec 40 400 millionnaires, devant l'Egypte (18 100), le Nigéria (12 300), le Kenya (9 400), l'Angola (6 100), le Maroc (4 600), l'Algérie (4 500), l’île Maurice (3 800) et la Namibie (3 300). L'Ethiopie ferme le top 10 avec 3 100 individus fortunés.



Suivent dans ce classement le Ghana, le Botswana, la Cote d'Ivoire, la Tanzanie, l'Ouganda, le Mozambique, la Zambie, le Rwanda et la République démocratique du Congo.



L'As