L’Afrique risque une recolonisation économique selon le milliardaire Ameth Amar…

«L’économie sénégalaise est aujourd’hui à un tournant très important de son histoire surtout du côté du secteur privé, avec aussi l’agriculture. Aujourd’hui même si l’Etat est en train de faire tout son possible pour ce secteur il reste encore beaucoup d’efforts à faire», tels sont les mots de Ameth Amar PDG et fondateur de la Nouvelle Minoterie africaine (NMA).





Dans un entretien avec jeune Afrique l’un des hommes d’affaires les plus influents du Sénégal explique que : «le problème est que beaucoup d’opérateurs privés n’ont pas les moyens nécessaires et ne sont pas solvables. Les projets viables ne sont donc pas nombreux. C’est d’ailleurs inquiétant, car les investisseurs étrangers viennent avec beaucoup de moyens sur le continent. Et si les Africains, eux, n’ont pas les moyens d’investir, on risque d’assister à une recolonisation économique. Voici un exemple : vous ne voyez presque plus de sociétés sénégalaises opérer sur le port de Dakar», avance l’homme d’affaires.



Le frère de Cheikh Amar s’est aussi exprimé par rapport à l’actualité avec les entreprises françaises présentes au Sénégal. «Au môle 8, vous trouvez DP World (Dubai Port World) et le français Necotrans ; au môle 2, son compatriote Bolloré… Pourtant, beaucoup de sociétés sénégalaises opèrent dans le maritime, mais elles n’ont pas les reins suffisamment solides sur le plan financier pour gérer certains secteurs», conclut-il.



senenews.com