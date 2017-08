L'Ambassadeur Mushingi présente ses lettres de créances au Président Macky Sall

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Son Excellence, Monsieur Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique auprès de la République du Sénégal et de la République de Guinée-Bissau, a présenté ses lettres de créances à son Excellence le Président Macky Sall, le 4 août 2017.



M. Mushingi est arrivé à Dakar le 30 juillet. Le nouveau diplomate américain a saisi l'opportunité de cette cérémonie pour affirmer: « Je suis honoré de représenter le peuple américain en République du Sénégal. Les États-Unis et le Sénégal ont une histoire de solide coopération, et je suis impatient de travailler ensemble avec vous pour améliorer notre partenariat ».



De 2013 à 2016, le Dr. Mushingi a été Ambassadeur au Burkina Faso. Il a également été secrétaire exécutif adjoint au Secrétariat exécutif et directeur exécutif du Bureau exécutif du Secrétaire d’Etat, entre 2011 et 2013.



En tant qu’adjoint au chef de Mission à l’Ambassade des Etats-Unis en Ethiopie, les grands axes de son travail ont porté sur la promotion de l’agenda politique du gouvernement des Etats-Unis dans la Corne de l’Afrique, le leadership inter-agences et la gestion des ressources, ainsi que le soutien à la Mission des Etats-Unis auprès de l’Union africaine.



De 2006 à 2009, le Dr. Mushingi a été Conseiller à l’Ambassade des Etats-Unis en Tanzanie. De 2003 à 2006, il a été en poste au Secrétariat exécutif, où il a notamment eu la responsabilité de tous les voyages du Secrétaire d’Etat adjoint et l’a accompagné dans ses déplacements.



L’Ambassadeur Mushingi a également occupé d’autres fonctions, aux Etats-Unis et à l’étranger, notamment à Kuala Lumpur, en Malaisie, à Maputo, au Mozambique, à Casablanca, au Maroc, au Bureau du renseignement et de la recherche, au Bureau des Affaires des Organisations Internationales et au Bureau des Ressources humaines.



Parmi les distinctions qu’il a reçues, on peut citer les Superior Honor Awards attribuées par la Secrétaire d’Etat Clinton et par le Secrétaire d’Etat adjoint Armitage, ainsi qu’une distinction pour leadership exceptionnel lors de la fructueuse visite de quatre jours du Président Bush en Tanzanie, en 2008.



Au sein du Foreign Service Institute, le Dr. Mushingi a codirigé l’une des sections de langue les plus importantes du FSI entre 1989 et 1991. Il a travaillé pour le Corps de la Paix en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République Démocratique du Congo, au Niger et en République Centrafricaine. Il a également été conférencier externe au Dartmouth College pendant de nombreuses années et a enseigné à l’université de Howard.



L’Ambassadeur Mushingi est titulaire d’un Doctorat de l’Université de Georgetown et d’une Maîtrise de l’Université de Howard aux Etats-Unis.