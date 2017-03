L’Ambassadeur d’Espagne en visite de coopération en Casamance (27-29 mars 2017)

L’Ambassadeur d’Espagne, M. Alberto Virella procédera à une visite de coopération du 27 au 29 mars 2017 en Casamance. Il l'a fait savoir ce mercredi 22 mars en conférence de presse à l’Ambassade d’Espagne à Dakar en présence du Coordinateur Général de la Coopération espagnole au Sénégal, M. Rafael García.



Depuis 2004, la coopération espagnole est présente en Casamance et a toujours ciblé cette région naturelle dans ses accords de coopération avec le Sénégal, ayant cumulé un financement de plus 45 milliards de FCFA.



A l’occasion de sa prochaine visite aux projets de la coopération espagnole en Casamance du 27 au 29 mars 2017, l’Ambassadeur inaugurera à Ziguinchor le bureau en Casamance de l’Agence Espagnole de Coopération (AECID).



A l’heure actuelle, avec un budget annuel pour des projets en Casamance d’autour de 1,6 milliards de Ccfa, la coopération espagnole priorisée les secteurs du développement rural (à travers l’Agence Nationale d’Insertion et de développement Agricole – Anida et Ministère de l’Elevage et Production Animale) et de la gouvernance locale (notamment à travers les Agences Régionales de Développement de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor).



Ce budget consacré à la Casamance qui comprend la contribution de l’Etat ainsi que celles des régions autonomes et municipalités de l’Andalousie, la Catalogne et la Castille-Leon principalement, représente 25% de l’aide espagnole globale annuelle au Sénégal.



Parmi plus de 15 ONG espagnoles qui travaillent dans la zone actuellement, avec une dizaine de coopérants espagnols vivant dans la région, on peut souligner l’appui que l’Agence Espagnole de Coopération a confié au Ongs Save The Children pour la protection de l’enfance et à Manos Unidas pour le développement local des zones frontalières avec la Gambie et la construction d’une paix durable.



Depuis septembre 2016, c’est le responsable de projets de l’Agence Espagnole de coopération basé à Ziguinchor, M. Tomas Serna, qui facilite le suivi, ainsi que les relations avec les autorités locales et la coopération des acteurs en Casamance. Les nouvelles installations, avec une salle de réunion et 4 bureaux, ont été habilités pour faciliter le travail de trois experts.



Igfm