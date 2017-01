Après presque deux années passées au Sénégal, l’Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal fait ses adieux. James Zumwalt est en fin de mission et l’a annoncé sur la page facebook de l’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal.



«Je vais quitter ce beau pays dans quelques semaines. Au cours de ma mission, j’ai visité toutes les régions du pays, j’ai rencontré de merveilleuses personnes et beaucoup appris sur le Sénégal et sa population », fait-il noter.



Pour rappel, James Zumwalt a prêté serment comme Ambassadeur des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau, le 9 janvier 2015. Auparavant, il a été sous-secrétaire d’État adjoint pour les Affaires japonaises et coréennes de 2012-2014 et chef de mission adjoint de l’Ambassade américaine à Tokyo de 2008 à 2012.



source: actusen