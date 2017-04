L’Apr Touba vole en éclats L’Alliance pour la République (Apr - Touba) navigue en eaux troubles. Mécontents d’être « marginalisés », des militants ont mis en place une liste parallèle et promettent de battre leur parti aux prochaines élections législatives.

Le parti de Macky Sall, battu aux dernières élections locales et référendaires dans le département de Mbacké, n’a pas retenu la leçon de ces débâcles. Engluée depuis dans une léthargie que le départ de Moustapha Cissé Lo a fortement exacerbée, l’Alliance pour la République est loin de conjurer les démons de la division.



Et les élections législatives à venir n’y changent rien. En effet, des militants de Touba en assemblée générale, ont décidé de se démarquer du camp du pouvoir en présentant leur propre liste aux prochaines élections législatives. "Nous allons établir notre propre liste parce que nous ne sommes pas considérés, ou on nous a oublié. Et ce n’est pas normal. C’est même une catastrophe pour nous qui avions tout abandonné pour soutenir Macky", renseigne Modou Fall Kala qui parlait au nom de ses camarades.



Visiblement très remonté contre le Macky Sall, ces frondeurs apèristes n’ont pas non plus raté le jeune frère du leader de l’Apr. Pour eux, c’est Aliou Sall qui serait pressenti pour diriger la nouvelle législature de l’Assemblée nationale. Ce qu’ils considèrent comme une forfaiture.

« Nous n’accepterons pas pour Aliou Sall ce que nous avons refusé à Karim Wade. Quand nous étions dans la rue le 23 juin 2011, nous n’avions pas vu Aliou Sall. Aujourd’hui, il est dans toutes les sauces. On annonce même qu’il veut devenir le président de l’Assemblée nationale. Mais ça, nous ne l’accepterons pas. Nous ferons face », ont martelé ces contestataires qui n’écartent pas de quitter le parti de Macky Sall.



