L'Arabie saoudite et ses alliés ont reçu la réponse du Qatar

Félicitations et bon courage à la Mbacké Mbacké, qui a opté de croire en elle même et en son père, pour avoir passé sa soutenance en Ressources humaines, qui va sans doute ouvrir davantage, les portes du succés .



L'Arabie saoudite et ses alliés dans la crise avec le Qatar ont reçu la réponse de Doha à leurs requêtes, ont-ils confirmé mercredi, sans préciser la teneur du message de l'émirat, qui avait qualifié ces demandes d'"irréalistes et irrecevables".

"Le ministre Adel al-Jubeir a reçu du ministre d'Etat koweitien Sheikh Mohammad al-Abdullah al-Sabah la réponse officielle du Qatar concernant les demandes des pays qui le boycottent", a confirmé le ministère saoudien des Affaires étrangères sur son compte Twitter.

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahrein et l'Egypte avaient annoncé le 5 juin la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusant l'émirat, entre autres, de soutien au terrorisme et de relations trop proches avec l'Iran.

Ces pays avaient ensuite envoyé au Qatar une lettre officielle contenant 13 requêtes précises, dont celles pour Doha de cesser son soutien aux Frères musulmans, de fermer la chaîne d'informations en continu Al-Jazeera ou de réduire ses relations avec Téhéran.

Dimanche soir, ils avaient prolongé de 48 heures leur premier ultimatum de dix jours lancé à Doha pour que l'émirat réponde à ces demandes, suite à une demande du Koweit, pays médiateur dans cette crise.

"Les quatre pays ont bien reçu la réponse du Qatar, via le Koweit, et ce avant la date limite fixée. Il y sera répondu en temps et en heures", a tweeté mercredi matin le ministère saoudien des Affaires étrangères.

Les chefs de la diplomatie de ces quatre pays doivent se rencontrer mercredi au Caire à partir de 11h00 GMT, afin de discuter de la suite à donner à cette affaire.

Parlant des demandes de l'Arabie saoudite et de ses alliés, le ministre qatari des Affaires étrangères, cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, a parlé mardi à Doha d'une "liste irréaliste et irrecevable".

La liste "ne porte pas sur le terrorisme, elle appelle à mettre fin à la liberté d'expression", a accusé le chef de la diplomatie qatarie.

Avec AFP











