L'Arabie saoudite prévoit de construire une mégalopole ultramoderne, 30 fois plus grande que New York L'Arabie saoudite a annoncé son intention de construire une nouvelle ville ultramoderne à ses frontières avec la Jordanie et l'Egypte et alimentée par les seules énergies renouvelables. Un projet colossal de 500 milliards de dollars.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2017 à 21:46 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités saoudiennes ont annoncé que Riyad projetait de construire une mégalopole de nouvelle génération.

La ville, qui portera le nom de «Neom», sera construite sur un site naturel au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Elle s'étendra sur 26 500 kilomètres carrés, soit une zone 33 fois plus grande que la mégalopole de New York. La ville possède déjà son propre compte Twitter et son propre site Web.

Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, a déclaré que la ville se concentrerait sur les industries telles que l'énergie et l'eau, la biotechnologie, l'alimentation, le high-tech et le divertissement.

Le projet sera financé par le fonds d'investissement public de l'Arabie saoudite (FIP) à hauteur de 500 milliards de dollars, ainsi que par d'autres investisseurs nationaux et internationaux.

«NEOM est située sur l'une des artères économiques les plus importantes du monde, à travers laquelle passent près d'un dixième des flux commerciaux mondiaux», lit-on dans un communiqué de presse publié par le fonds. Le communiqué révèle aussi l'ambition portée par ce projet, de créer un carrefour commercial entre plusieurs continents en précisant : «Son emplacement stratégique facilitera également un développement rapide de la zone en tant que plaque tournante mondiale reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique et permettant à 70% de la population mondiale, de l'atteindre en moins de huit heures.»

Selon les autorités saoudiennes, NEOM sera entièrement alimentée en énergie éolienne et solaire. Tous les services de la ville seront entièrement automatisés, les tâches répétitives et pénibles seront entièrement gérées par des robots.

«Tout cela permettra l'émergence d'un nouveau mode de vie qui tiendra compte des ambitions et des perspectives de l'humanité, associées aux meilleures technologies futures et à des perspectives économiques exceptionnelles», a déclaré le prince héritier saoudien.

Le même jour, le prince héritier a annoncé que l'Arabie saoudite, connue pour son régime ultra-conservateur, adopterait une forme d'islam plus «modérée» et tolérante à l'égard de toute religion.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook