L'Armp s'oppose à l'attribution provisoire d'un marché de 1,153 milliard de Fcfa à la Douane

L'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) s'est opposée à l'attribution provisoire d'un marché de 1,153 milliard de Fcfa à la Direction de la Douane, informe “Libération”. Il s'agit d'un marché relatif à l'installation d'un système de communication.



Le marché, note “Libération”, avait été provisoirement attribué au groupe Semi. Mais deux des soumissionnaires, en l'occurrence ISS consulting and Trading et AD Technologies, avaient introduit un recours auprès du juge des marchés publics.



Les deux sociétés s'étonnaient surtout que l'attributaire du marché n'a pas produit l'agrément d'installateur de l'Agence de régulation des télécommunications et postes (Artp) exigé dans le dossier d'appel d'offres. Ce, conformément à l'article 38 du Code des télécommunications. L'Armp a donc demandé une réévaluation des offres, selon “Libération”.