L’Assemblée nationale dans le noir : Amadou Bâ et Birima Mangara stoppent les travaux de la commission des Finances Même l’assemblée nationale du Sénégal n’a pas échappé vendredi aux dégâts collatéraux de l’incendie du Parc Lambaye qui a occasionné une coupure presque générale dans la capitale sénégalaise.

En pleine commission des finances devant le ministre de l’économie et des finances, Amadou Bâ et celui du Budget, Birima Mangara, une coupure est intervenue, occasionnant l’arrêt immédiat des travaux de ladite commission.

