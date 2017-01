L’Association DECLIC reçoit un financement des Etats-Unis (photos)

L’Association DECLIC (Développement-Citoyenneté-Leadership Intégré & Communautaire) a été primée par le Département d’Etat américain dans le cadre du MDAO. DECLIC va ainsi recevoir un financement de près de dix millions de francs CFA.



C’est une organisation novatrice regroupant des jeunes professionnels et volontaires pluridisciplinaires ayant individuellement capitalisé beaucoup d’expérience au service de leurs communautés, à travers des projets et programmes solidaires destinés à des milliers d'enfants, femmes et jeunes vulnérables.



Cette organisation s’est classé première au cours d’un processus impliquant des centaines de projets provenant de toute l’Afrique. Elle entend dérouler un programme d’activité pour promouvoir le leadership des jeunes en Casamance.



DECLIC qui s’investit dans l’entrepreneuriat social, gestion publique, leadership civique, droits et protection des enfants, santé, éducation, environnement, humanitaire, a été mis en place par des lauréats du Mandela Washington Fellowship (YALI 2016), programme élaboré par Barack Obama.



Elle a pour vision que les jeunes défavorisés exercent leur rôle d’acteurs de changement et pour mission de relever les défis de leadership pour le bien commun.



Les membres DECLIC travaillent à développer le leadership et les compétences des jeunes afin qu’ils exploitent pleinement les opportunités qui s'offrent à eux pour améliorer leurs vies et leurs communautés à travers des projets viables offrant des ressources durables, équitablement distribuées à des communautés fortes et autonomes.