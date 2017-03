L'Eglise Sénégalaise à Tivaouane: Le Khalife général des Tidianes salue le geste Une délégation de l'Eglise conduite par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a présenté hier ses condoléances à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Au-delà de cette lourde perte déclare Abbé Henry Ciss, l'église est venue à Tivaouane pour raffermir les liens fraternels qui existent entre les communautés chrétienne et musulmane du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l'église était hier à Tivaouane pour présenter ses condoléances à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum.



Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a magnifié la cohabitation entre chrétiens et musulmans au Sénégal. Dans ce sillage, il a révélé que c'est un chrétien du nom de Francois qui s'occupait du linge de Serigne Cheikh et ce, pendant de très longues années. Quand il est devenu très vieux, dit le nouveau Khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh lui a demandé de prendre sa retraite, mais il a continué à collaborer avec lui.



Poursuivant, Al Amine soutient que des membres de la famille Sy, qui sont allés à l'école, ont fréquenté le privé catholique pour la qualité de leur éducation et de la surveillance qu'ils exercent sur les enfants, contrairement à l'enseignement public où règne l'anarchie.



"C'est moi qui représentais la famille au dialogue islamo-chrétien et dans ce cadre, je suis allé à Rome à l'occasion d'une rencontre de 3 jours, marquée par des discussions fraternelles autour de la paix. Le monde ne peut pas évoluer positivement sans la paix et les chrétiens sont connus pour leur amour pour la paix. Nous allons continuer à apporter notre pierre dans l'oeuvre de construction d'un pays paisible. Les chrétiens se sont toujours intéressés à tout ce qui se fait dans la famille. Nous avons des oncles catholiques, qui font partie du conseil d'administration de la famille. Ils participent donc aux rencontres de la famille et je me rappelle que le jour de l'attentat contre Senghor, nous étions en rencontre familiale et notre oncle Joseph Turpin était présent ce jour-là".



Selon le prêtre, la disparition de Serigne Cheikh Al Makhtoum est une immense perte pour la communauté Tidiane, mais aussi pour la Nation Sénégalaise toute entière. A l'en croire, "la sagesse d'un tel homme doit inspirer les acteurs politiques. Il a consacré les dernières années de sa vie à la prière et au recueillement. Et en l'écoutant dans les médias, nous avons été frappés par sa vaste connaissance encyclopédique et son art oratoire. Il était un grand érudit. Il fut également un patriote qui a œuvré au développement sociopolitique de son pays".



Au-delà de cette lourde perte, déclare Abbé Henry Ciss, l'église est venue à Tivaouane pour raffermir les liens fraternels qui existent entre les communautés chrétienne et musulmane du Sénégal.



Ndèye Safiétou Nam avec L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook