L'Égypte élimine le Burkina Faso aux tirs aux buts et se qualifie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Au bout de la séance de tirs aux buts, l'Égypte s'est qualifiée mercredi, à Libreville, pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en venant à bout du Burkina Faso (3-4 t.a.b.).

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2017 à 23:23 | | 0 commentaire(s)|

C'est donc aux tirs aux buts que s'est décidé le nom du premier qualifié pour la finale de la CAN. Avec un duel de gardiens, où l'expérience d'Essam El-Harady (44 ans, Égypte) l'a emporté sur la jeunesse d'Hervé Kouakou Koffi (20 ans, Burkina), pour qualifier les Pharaons en finale.



Salah éclaire la soirée

Le premier quart d'heure a été largement dominé par les Étalons du Burkina, qui ont mis plusieurs fois à contribution le vétéran El-Hadary, sans parvenir à ouvrir le score. Le gardien égyptien s'est notamment interposé sur une frappe de Blati Touré (8e).



En contre, les Pharaons ont répondu par l'intermédiaire de leur ailier Mahmoud Hassan Trezeguet, dont la frappe enroulée est passée à quelques centimètres du poteau gauche de Kouakou (17e). Les tirs se sont alors multipliés des deux côtés, sans faire bouger le score.



La seconde période a repris sur la même physionomie : un Burkina Faso entreprenant et des Égyptiens dangereux en contre. Sur une frappe de Bertrand Traoré, El-Hadary s'est encore mis en évidence. Et c'est finalement de Mohamed Salah qu'est venue la lumière. A la 66e minute, le milieu offensif de l'AS Roma a électrisé le Stade de l'Amitié de Libreville d'une merveille de frappe enroulée du gauche après une remise dos au but de Kahraba, ouvrant le score contre le cours du jeu.

Bancé fait enfin sauter le verrou égyptien, en vain



Bien partis pour réaliser une nouvelle fois le coup parfait, les hommes d'Hector Cuper ont été repris quelques minutes plus tard par des Burkinabè toujours dominateurs et enfin récompensés, grâce à un bel enchaînement d'Aristide Bancé dans la surface après un centre de Kaboré (1-1, 73e). Le premier but encaissé par l'Egypte dans le tournoi.



Les joueurs de Paulo Duarte ont continué de pousser. Le très remuant Prejuce Nakoulma a sollicité El-Hadary (82e). Après une frappe écrasée de Bancé (90e), les Burnkinabè sont passés à deux doigts d'arracher leur ticket pour la finale sur une astucieuse déviation de Banou Diawara, proche de lober le gardien égyptien, qui a finalement claqué la balle sur sa ligne (93e).



En prolongation, le Burkina Faso, au-dessus physiquement, a insisté face à une Égypte néanmoins dangereuse à chaque incursion dans le camp adverse. La volée de Nakoulma (108e) et le coup-franc d'Alain Traoré (117e) n'ont rien changé : c'est aux tirs aux buts qu'ont du se départager les deux équipes.



Et à ce petit-jeu là, les Égyptiens et El-Hadary ont été les meilleurs. Le gardien, qui a sorti deux tentatives adverses, dont celle de son homologue Kouakou Koffi, a ainsi offert à l'Égypte, pays le plus titré à la CAN, une nouvelle finale. Ce sera face au Cameroun ou au Ghana, le 5 février.



source: Lequipe

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook