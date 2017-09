L’Egyptienne Kamla Abu Zekri remporte le grand prix Ousmane Sembene et ‘’Félicité’’ d’Alain Gomis, le prix spécial

Le film "Un jour pour les femmes’’ de la réalisatrice égyptienne Kamla Abu Zekri a remporté le Grand prix Ousmane Sembène de la 20-ème édition du Festival du cinéma africain de Khouribga, qui s’est achevée samedi soir, a constaté l’Agence de Presse sénégalaise .



Le film, d’un durée d’un peu plus de deux heures, prend prétexte de la nouvelle de l’ouverture d’une piscine dans un quartier populaire et du fait que celle-ci n’est ouverte qu’aux femmes le dimanche, pour montrer, avec subtilité et maîtrise, un espace d’extériorisation de sentiments, de dévoilement de personnalités.



Les prix du scénario et de la réalisation ont été attribués au film "Le train de sucre et de sel’’ , du Mozambicain Licino Azevedo, tandis que le prix du jury est allé au Sénégalais Alain Gomis pour son œuvre ‘’Félicité’’.



Le palmarès complet de l’édition 2017 du Festival de Khouribga :



— Grand Prix Ousmane Sembène : ‘’Un jour pour les femmes’’ de Kamla Abu Zekri (Egypte)



— Prix spécial du jury : ‘’Félicité’’ d’Alain Gomis (Sénégal)



— Prix du scénario : ‘’Le train de sucre et de sel’’ de Licino Azevedo (Mozambique)



— Prix de la meilleure réalisation : ‘’Le train de sucre et de sel’’ de Licino Azevedo (Mozambique)



— Prix du premier rôle féminin : Véronique Beya Mputu (RD Congo) dans ‘’Félicité’’ d’Alain Gomis (Sénégal)



— Prix du premier rôle masculin : Thabo Rametsi (Afrique du Sud) dans ‘’Kalushi’’ de Mandla Dube (Afrique du Sud)



— Prix du meilleur second rôle féminin : Naky Sy Savané (Côte d’Ivoire) dans ‘’Frontières’’ d’Apolline Traoré (Burkina Faso



— Prix du meilleur second rôle masculin : Joel Atiku Okuyo Prynce (Ouganda) dans ‘’The Black Belgian) de Jean-Luc Habyarimana (Rwanda)



Le jury était présidé par le poète et écrivain marocain Abdellatif Laâbi, avec comme membres la comédienne Rokhaya Niang (Sénégal), l’artiste plasticienne Zoulikha Bouabdellah (Algérie), l’actrice Sonia Oukacha (Maroc), l’auteur et musicien Ray Lema (RD Congo), le producteur et réalisateur Pedro Pimenta (Mozambique) et Nico Simon, président d’’’Europa Cinemas’’ (Luxembourg).





