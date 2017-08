Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte L’Elysée dément reconnaître Ali Bongo via son message « traditionnel pour la fête nationale » Rédigé par Alain Lolade le 16 Août 2017 à 15:49 | Lu 86 fois L’affaire a fait grand bruit hier, suite à la surexploitation par la Présidence gabonaise et certains médias proche du pouvoir d’un message adressé par le président français Emmanuel Macron, le 9 août dernier. Certains "émergents" du palais du Bord de mer y ont vu une sorte de reconnaissance du régime controversé d’Ali Bongo par les nouvelles autorités françaises. Interrogé par nos confrères de RFI, l’Elysée confirme bien l’authenticité dudit message de son ambassade au Gabon mais le qualifie de « traditionnel pour la fête nationale » et donc, de strictement protocolaire en pareilles circonstances.



Nouvelle douche froide pour les partisans d’Ali Bongo qui s’extasiaient déjà à l’idée d’être enfin, reconnus par la France après la "victoire" d’Ali Bongo à la présidentielle gabonaise contestée d’août dernier.



Selon nos confrères de RFI qui ont joint le palais de l’Elysée pour en savoir plus sur la surinterprétation de ce message diplomatique, la réponse est elle, sans appel !



Ce courrier dont nous vous révélions hier, la teneur, avait été adressé le 9 août par le chargé d’affaires de l’ambassade de France au Gabon, au secrétaire général de la présidence gabonaise, Guy Rossanta Rignault.



Ce courrier diplomatique en tout point, était strictement adressé à l’occasion de la fête nationale du Gabon et ne constituait nullement, une "reconnaissance" du régime décrié de Libreville.



« C’est un simple courrier, traditionnel pour la fête nationale. C’est une pratique de l’Elysée », ont précisé à RFI, les services de la présidence française. La "reconnaissance" tant rêvée par le régime controversé de Libreville dont la réélection a été profondément remise en cause par l’Union européenne, devra encore attendre.



Un cinglant revers donc pour Ali Bongo et ses médias propagandistes, qui avaient tenté de surexploiter ledit message conventionnel de l’Etat français au peuple gabonais pour ses 57 ans d’indépendance.





